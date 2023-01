Seis partidos representados no encerramento da Convenção do Iniciativa Liberal, incluindo dois 'vices' do PSD

Pelo PS, vão estar presentes no Centro de Congressos de Lisboa Porfírio Silva e Susana Amador, deputados e membros da Comissão Permanente dos socialistas.

O Chega estará representado pelo deputado e dirigente Rui Paulo Sousa, enquanto pelo CDS-PP marcarão presença o vice-presidente Telmo Correia, a porta-voz Isabel Galriça Neto e a dirigente Raquel Paradela.

O PAN enviará ao encerramento da Convenção liberal dois membros da concelhia de Lisboa, Helena Costa e Hugo Esteves, enquanto do Livre estará Patrícia Robalo do Grupo de Contacto.

A VII Convenção da Iniciativa Liberal decorre entre hoje e domingo, no Centro de Congressos de Lisboa, e os cerca de 2.300 membros do partido inscritos na reunião magna vão eleger o sucessor de João Cotrim Figueiredo na liderança do partido, que nas últimas legislativas passou de um para oito deputados.

Na primeira convenção eletiva da história da IL (fundada em 2017), disputam a presidência da Comissão Executiva Rui Rocha e Carla Castro, ambos deputados e membros da direção cessante, e o conselheiro nacional José Cardoso.