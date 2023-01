Cotrim despede-se com farpas aos críticos e recados a Medina e Costa: "habitue-se"

O líder demissionário da Iniciativa Liberal (IL), Cotrim de Figueiredo recusou este sábado despedidas na VII Convenção do partido, prometendo estar “disponível” para servir a causa liberal sem cargos. Logo à entrada do Centro de Congressos de Lisboa, onde decorre a reunião magna, prometeu um discurso centrado no futuro, mas não deixou de percorrer o passado, elogiando o crescimento rápido nos últimos três anos sob a sua presidência. Pelo meio, deixou farpas aos críticos internos e ao Governo, em especial a Costa e Medina.

A IL, defendeu, foi o único partido que colocou o tema do crescimento económico no “topo na agenda”, e veio “abalar o sistema partidário”, afirmando-se como a única alternativa ao socialismo”, com respostas para não forçar os “jovens mais qualificados” a emigrar, atrair “investimentos e talentos” e apostar no crescimento da “esperança e perspetiva” de futuro para os estudantes. “É boa altura para dizer ao primeiro-ministro que a IL está aqui para lhe continuar a dar motivos para se irritar: habitue-se”, afirmou.

Criticando o Governo socialista, Cotrim falou numa sucessão de “incompetências”, “políticas erradas” e “falta de coragem” para avançar com reformas.“O Governo não explica o passado, fica tudo em nebuloso. O Governo está em evidente desagregação”, prosseguiu.

Para o ainda líder, o Governo “não cria o presente”, porque nada do que o Estado devia assegurar está a funcionar. Cotrim de Figueiredo deu o exemplo do sector da Saúde, Educação, SEF ou o processo de implementação da PRR. "O PS não cuida do presente e não prepara o futuro”, reforçou. Já o ministro das Finanças seria um “ótimo” sucessor de António Costa, “porque nunca sabe de nada”, ironizou.

nuno botelho

Afirmando que o partido vai continuar a por o crescimento na agenda, Cotrim sublinhou também a “diferença” que a IL fez na defesa da eutanásia e na oposição aos confinamentos durante a covid. E a curto prazo, garantiu, vai-se opor à restrição das liberdades e garantias na revisão constitucional acordada entre o PS e o PSD.

Contra os críticos e os “arautos da desgraça", o partido conseguiu dar o salto e que o futuro passará por continuar o caminho de crescimento, vincou.

Recados para dentro, sem arrependimentos

Em resposta aos críticos, Cotrim voltou a admitir que não deu muita atenção às questões internas, aceitando com “humildade” esse reparo. Mas, ao mesmo tempo, assegurou não estar arrependido, uma vez que preferiu dar prioridade à conquista de mais portugueses para a causa liberal. “Entre um partido virado para dentro e um partido virado para fora, não hsitaria em voltar a estar virado para fora”, afiançou.

Ainda assim, lamentou as críticas que considera “injustas” durante a campanha interna de ser “autocrata” e cabecilha do comité central": “Chamar autocrata a quem na realidade estimulou e encorajou. A todos demonstrámos estar focados no crescimento da IL e não nos objetivos pessoais", justificou.

Em jeito de balanço final, o líder demissionário elegeu a “imaginação” como o factor de sucesso para o partido seguir o caminho de crescimento e credibilidade. E voltou a defender o direito a manifestar a sua opinião na disputa interna, a favor de Rui Rocha. “A vontade soberana é dos membros”, concluiu. Antes de deixar o palco, de mão ao peito, e sob forte ovação, admitiu que “provalvelmente” ser líder da IL foi a “maior honra” da sua vida. “Não é um adeus, é um até sempre”