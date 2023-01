Rui Rio não regressa à vida política, mas anda por aí. Esta segunda-feira reaparece em Miranda do Douro

Desde que Luís Montenegro lhe sucedeu na liderança do PSD, nos primeiros dias de julho do ano passado, Rui Rio tem andado resguardado dos holofotes. Os seus únicos pronunciamentos públicos são feitos no Twitter, onde é particularmente ativo a comentar a atualidade nacional e internacional, com um especial fascínio pela exploração espacial, ou a publicar fotografias do seu gato, Zé Albino, na árvore de Natal. Mas esta segunda-feira Rio participará num ato político: uma Assembleia Municipal Extraordinária, em Miranda do Douro, convocada pela autarquia a propósito da polémica venda de barragens à EDP.

