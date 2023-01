"A nossa Constituição tem valores que não podem variar de acordo com modismos", avisa Marcelo

O Presidente da República consdiera que os "valores personalistas e humanistas" da Constituição Portuguesa "são irrenunciáveis e inegociáveis", numa reflexão sobre mudança de valores sociais e "modismos" favoráveis a recuos nos direitos. Esta foi a última de "cinco reflexões muito breves e diretas" que Marcelo Rebelo de Sousa fez no encerramento da sessão solene de abertura do ano judicial, que decorreu esta terça-feira, no Supremo Tribunal de Justiça, em Lisboa.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler