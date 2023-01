Ambiente e Energia voltam a estar separados: novos secretários de Estado saem dos gabinetes de Costa e Pedro Nuno

Ambiente e Energia, que estavam juntos nas mãos de João Galamba até ser escolhido para ministro das Infraestruturas, voltam a estar separados: para secretário de Estado do Ambiente vai o deputado Hugo Pires e para a Energia e Clima entra Ana Fontoura Gouveia, que era adjunta no gabinete de António Costa. Os nomes foram divulgados numa nota da Presidência da República.

Os novos nomes escolhidos são, em grande parte, pessoas com experiência de gabinetes governamentais ou outras entidades públicas. Para além de Ana Fontoura Gouveia que sai do gabinete do primeiro-ministro, João Galamba o novo ministro das Infraestruturas, escolheu para seu secretário de Estado um adjunto do seu antecessor: Frederico Francisco, novo secretário de Estado das Infraestruturas, era adjunto de Pedro Nuno Santos e coordenador do Plano Ferroviário Nacional.

Frederico Francisco, que é mestre em engenharia aeroespacial e doutorado em Física, será o único secretário de Estado de Galamba, tal como Marina Gonçalves, a nova ministra da Habitação também só terá uma ajudante: Maria Fernanda da Silva Rodrigues, engenheira, professora na Universidade de Aveiro, que, no âmbito do seu doutoramento desenvolveu trabalho sobre o estado de conservação de edifícios de habitação a custos controlados. Recorde-se que estes dois ministérios passaram a ser a divisão do anterior ministério tutelado por Pedro Nuno Santos.

Já Duarte Cordeiro, ministro do Ambiente, perdeu um secretário de Estado - Galamba que passou a ministro -, mas ganha dois titulares, resolvendo uma acumulação entre Energia e Ambiente que tinha sido criticada no início deste Governo. O Ambiente passa agora a estar entregue a Hugo Pires, que no Parlamento foi coautor da Lei de Bases do Clima. Natural de Coimbra e licenciado em arquitetura, é deputado desde 2015 e vice-presidente do grupo parlamentar desde 2019.

Ana Fontoura Gouveia, que passa a ter a pasta da Energia a que agora se junta o Clima, era assessora económica do primeiro-ministro desde 2019, vinda do Banco de Portugal. Doutorada em Economia, exerceu funções no Banco Central Europeu até 2014, primeiro na área das Estatísticas Monetárias e Financeiras e, depois, na Divisão de Instituições e Fora Europeus, segundo a nota biográfica disponibilizada pelo Governo. Também já passou por gabinetes dos ministérios das Finanças e da Economia.

Mudanças chegam à Agricultura

Para o lugar de Alexandra Reis, cujo caso esteve na origem da crise governamental que levou a esta remodelação, vai outro nome com experiência de gabinetes governamentais: Pedro Sousa Rodrigues, que foi adjunto do secretário de Estado da Internacionalização entre 2017 e 2022, quando o lugar era ocupado por Eurico Brilhante Dias, atual líder parlamentar do PS.

Com um percurso muito ligado à AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal é mestre em Ciências Empresariais, com especialização em Finanças e começou a sua carreira profissional, em 1995, como técnico oficial de Contas.

Contudo, as mudanças no Governo - que já incluiam mudanças orgânicas, com divisão de ministérios e de secretarias de Estado - não se ficam por aqui e chegam também à Agricultura. Rui Martinho, cuja saída ainda não tinha sido anunciada deixa o Governo por motivos de saúde, segundo informação do gabinete do primeiro-ministro, e é substituído por Carla Alves, que era diretora Regional de Agricultura e Pescas do Norte, desde dezembro de 2018.

Os membros do Governo que tomam posse esta quarta-feira: