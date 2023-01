As polémicas de Galamba, o "cowboy do Twitter"

João Galamba tem a mão leve e é rápido a teclar. O problema é que dispara à queima-roupa para se expor depois às saraivadas de chumbo adversárias, em duelos que nem sempre acabam bem. O ex-líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, chegou a dizer que o então secretário de Estado do Ambiente e da Energia era “um cowboy do teclado no seu Twitter”, depois de mais uma polémica, com respostas pouco adequadas para um membro do Governo. Agora, o velho agitador e polemista de blogues e redes sociais, é ministro das Infraestruturas, com a chancela da credibilidade e competência passada pelo primeiro-ministro, António Costa, na declaração desta segunda-feira: “Para grande surpresa de muitos, foi um grande secretário de Estado, com qualidades executivas muito grandes”, que registou “progressos na transição energética”, que revelou “capacidade de executar” e que tem “criatividade para resolver problemas”.

