João Galamba vai ser ministro das Infraestruturas e Marina Gonçalves fica com novo Ministério da Habitação

O primeiro-ministro, António Costa, decidiu dividir em dois o Ministério das Infraestruturas e Habitação, entregando as Infraestrururas a João Galamba, atual secretário de Estado da Energia e do Ambiente,e fazendo subir Marina Gonçalves de secretária de Estado a ministra da Habitação. A alteração foi anunciada pela Presidência da Repúblcia, numa nota em que Marcelo Rebelo de Sousa dá conta que aceitou a divisão do ministério que até agora era tutelado por Pedro Nuno Santos.

“O Presidente da República aceitou a proposta do Primeiro-Ministro da criação do Ministério das Infraestruturas e do Ministério da Habitação, por divisão do Ministério das Infraestruturas e da Habitação, e aceitou a proposta do Primeiro-Ministro de nomeação de João Saldanha de Azevedo Galamba, como Ministro das Infraestruturas, e de Marina Sola Gonçalves, como Ministra da Habitação”, lê-se na nota divulgada no site da Presidência da República. Já o primeiro-minsitro marcou, entretanto, uma declaração para as 18h30.

António Costa optou assim por, mais uma vez, resolver problemas no Governo com a subida de secretários de Estado a ministros. Mas também abre a porta a mais alterações no Executivo, uam vez que terá de substituir Galamba no Ambiente, onde é secretário de Estado da Energia e do Ambiente. Duarte Cordeiro, o ministro do Ambiente terá, assim, de escolher novo nome para esse cargo ou até dois novos nomes, se optar por voltar a separar Ambiente e Energia.