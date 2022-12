Pedro Nuno vai para o Parlamento pronto para travessia de quatro anos

Pedro Nuno Santos, que no início da madrugada desta quinta-feira, entregou a sua demissão do Governo, vai ocupar o lugar de deputado no Parlamento para onde foi eleito pelo círculo de Aveiro, de onde é natural. O ministro demissionário, há muito tido e assumido como aspirante à liderança do PS, está pronto a fazer uma travessia de quatro anos.

