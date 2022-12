António Costa não exclui concorrer a novo mandato

Há ano e meio, António Costa dizia ao Expresso que tomava decisões sobre o futuro no próximo ano. “Não haverá tabu. Decido em 2023 se me recandidato”, dizia o primeiro-ministro em entrevista ao Expresso. Os calendários eram outros: haveria eleições legislativas em 2023 e congresso do PS antes. E haveria um cargo europeu na mira. Entretanto, houve um Orçamento do Estado chumbado, eleições antecipadas e uma maioria absoluta inesperada. E o calendário de Costa mudou.

“Em outubro de 2026 verei o que irei fazer a seguir”, diz o primeiro-ministro em entrevista a Francisco Pinto Balsemão, no podcast “Deixar o Mundo Melhor”. A conversa entre os dois conselheiros de Estado decorreu a 21 de dezembro, dias antes de mais uma crise assolar o Governo e da saída de Pedro Nuno Santos, há muito declarado aspirante à liderança do PS.