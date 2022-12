A inteligência artificial está a chegar à política: pode ser "tremendamente útil", mas...

Durante o verão, um coletivo de artistas dinamarqueses anunciou a fundação do Partido Sintético, que seria baseado num modelo de inteligência artificial para concorrer às eleições de 2024. Estas acabaram por ser antecipadas e a ideia morreu, até porque o desempenho público do chat que conversava com os cidadãos não era particularmente evoluído: a sua capacidade para defender as ideias que propunha era muito fraca e não foi capaz de explicar a sua utilidade para o sistema.

