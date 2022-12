Porto e Gaia decidem destino de nova ponte rodoviária sobre o Douro no início de janeiro

Os presidentes das Câmaras do Porto e Vila Nova de Gaia anunciaram, esta quinta-feira, que a decisão de construir ou não uma oitava ponte sobre o rio Douro deverá ser conhecida no início de janeiro. A travessia rodoviária designada de Ponte D. António Francisco dos Santos, em homenagem ao falecido Bispo do Porto, conta com seis propostas em avaliação por um júri independente.



A empreitada da infraestrutura rodoviária, ciclável e pedonal foi anunciada em abril de 2018, mas poderá ficar em projeto se nenhuma das propostas corresponder ao caderno de encargos técnico e financeiro. “Não conhecemos, nem podíamos, o relatório de avaliação técnica do júri independente, ou se as propostas estão dentro dos parâmetros técnicos e preço do concurso, que será conhecido nos primeiros dias de janeiro”, referiu Rui Moreira, no final do tradicional almoço de Natal, oferecido pelo presidente da Câmara do Porto aos autarcas vizinhos de Matosinhos, Luísa Salgueiro, e de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues.