Santos Silva trava referendo do PSD com acórdão do TC que alertava contra "chicana referendária"

Prossegue o braço de ferro entre PSD e presidente da Assembleia da República em torno da proposta dos sociais-democratas para a realização de um referendo à eutanásia. Depois de, esta quarta-feira, Santos Silva ter decidido travar a entrada da proposta na Assembleia da República, por, no seu entender, repetir uma proposta no mesmo sentido já apresentada (e chumbada) pelo Chega no decorrer da atual sessão legislativa, o PSD acusou o presidente da AR de “conluio” com o partido de André Ventura e reiterou que vai recorrer da decisão para o plenário do Parlamento.

