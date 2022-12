Eutanásia: proposta de referendo do PSD pode ser inconstitucional … por vários motivos

A proposta de referendo do PSD à eutanásia pode ser inconstitucional. Depois da acusação do Chega nesse sentido, constitucionalistas ouvidos pelo Expresso confirmam que o projeto pode levantar objeções do Tribunal Constitucional (TC). Mas dividem-se sobre os motivos e fazem leituras diferentes da norma invocada por André Ventura.

