PS e PSD aprovam ida de Marcelo ao Catar

O PS e o PSD não se vão opor à ida de Marcelo Rebelo de Sousa ao Catar a propósito do Mundial de futebol, sabe o Expresso. Depois de ter dito que “o Catar não respeita os direitos humanos (…) mas, enfim, esqueçamos isto”, Marcelo Rebelo de Sousa esta sexta-feira tentou pôr fim à polémica suscitada por essas declarações, dizendo que pretende ir ao Catar defender os direitos humanos e lembrando que, como sempre, a sua saída do país, depende da Assembleia da República.

O Presidente da Assembleia da República ainda não contactou os grupos parlamentares sobre o pedido escrito do PR, mas, ao que o Expresso apurou, nem o PS nem o PSD se preparam para obstaculizar. “Não há registo de alguma vez isso ter acontecido”, diz fonte do grupo parlamentar socialista, lembrando que os pedidos de deslocação oficial do Presidente da República ao Parlamento estão inseridos no modelo de “boa cooperação entre os órgãos de soberania”, e o Presidente só pede para ir “onde quer ir”.

Assim, tanto PS como PSD deverão seguir a tradição constitucional e dar luz verde ao pedido de Marcelo para se deslocar ao Qatar já na próxima quinta-feira, para assistir ao primeiro jogo da seleção nacional.

Marcelo vai ao primeiro jogo de Portugal, no dia 20, e Augusto Santos Silva vai ao segundo e António Costa ao terceiro. As viagens do presidente do Parlamento e do primeiro-ministro não têm de ser aprovadas pelo Parlamento, ao contrário do que acontece com as saídas do chefe de Estado, mas o Bloco de Esquerda já apresentou um projeto de resolução que vai obrigar os deputados a discutirem a ida dos representantes institucionais portugueses ao Catar.. Nessa resolução defendem que nem o Parlamento, nem o Governo se devem fazer representar no Campeonato do Mundo.

Em declarações ao programa São Bento à Sexta, da Rádio Renascença, os líderes parlamentares do PS e PSD confirmaram isso mesmo. Apesar de concordarem que a atribuição da organização do Mundial ao Catar era "profundamente lamentável", os dois afirmaram que iriam votar favoravelmente o pedido de deslocação do Presidente.



“O senhor Presidente entende que deve ir, tem bons fundamentos para ir: primeiro, porque foi sempre apoiar a seleção; segundo, Portugal é candidato à organização do Mundial de 2030: e não é a decisão do Presidente e dos outros órgãos de soberania que, infelizmente, muda os factos, bem pelo contrário”, afirmou Eurico Brilhante Dias, sublinhando que o que pode mudar alguma coisa é "a voz que usarmos para condenar um regime que maltrata os seus cidadãos e não é uma democracia".

Em todo o caso, disse, “o pedido do senhor Presidente insere-se num quadro da sua vontade de ir" e não é à Assembleia que cabe o papel de "ser um caucionador das viagens".



Joaquim Miranda Sarmento alinhou pela mesma bítola. "Se o senhor Presidente da República fizer esse pedido ao Parlamento, o PSD votará favoravelmente como sempre votou em qualquer viagem ou ausência, deste e de todos os outros Presidentes”, disse, vincando que se trata de um princípio constitucional e de uma tradição democrática. Quanto ao mais, o líder parlamentar do PSD mostrou-se totalmente contra a decisão de atribuir o mundial ao Catar. "A decisão da FIFA em atribuir o Mundial ao Catar é uma decisão profundamente lamentável, pela natureza do regime, pelas condições terríveis em que os trabalhadores construíram aqueles estádios e também por tudo aquilo que depois se soube relativamente à potencial corrupção ou, pelo menos, fortes influências para que alguns decisores do organismo votassem no Catar", disse.