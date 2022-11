Marcelo, Santos Silva e Costa vão ao Mundial do Catar

Vão os três à vez aos três primeiros jogos de Portugal. Depois logo se vê. As três principais figuras do Estado - Presidente da República, Presidente da Assembleia da República e primeiro-ministro - vão manter a prática que têm tido nas últimas competições internacionais e cada um vai a um jogo de Portugal no Campeonato Mundial de Futebol que vai decorrer no Catar de 20 de novembro a 18 de dezembro.

