Bloco chama Ministro da Administração Interna ao Parlamento

O Bloco de Esquerda quer ouvir com urgência o ministro da Administração Interna sobre eventuais crimes de ódio praticados por agentes da PSP e GNR. Na origem deste pedido está "Quando o ódio veste farda", a investigação do Consórcio de Jornalistas de Investigação portugueses, de que fazem parte a SIC e o Expresso, e que divulgou, esta quarta-feira, dados que revelam a prática de crimes de ódio nas redes sociais por 591 operacionais da GNR e da PSP.

Num requerimento dirigido a Fernando Negrão, presidente da Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, o partido liderado por Catarina Martins comunica que as notícias "a confirmarem-se" assumem uma "enorme gravidade" e uma "grosseira e flagrante violação da lei, da Constituição e uma afronta ao Estado de Direito". Também o PCP divulgou, esta quinta-feira, uma nota onde considera “gravíssimos” os dados presentes na investigação jornalística que inclui “centenas de elementos da PSP e da GNR que expressam o ódio racista e xenófobo”, mas também “ameaças sobre instituições e pessoas em concreto”.

No requerimento assinado por Pedro Filipe Soares, líder parlamentar, o Bloco declara “absolutamente intolerável” qualquer “comportamento ilícito” por parte de elementos das forças de segurança “sob pena de colocar em causa a confiança e a credibilidade de uma instituição basilar do Estado”. Já o PCP faz questão de mencionar que “não confunde todos os polícias com esses que só mancham a farda que envergam” e lembra que os dados conseguidos pela reportagem também são graças a “polícias que, não se revendo em tais conceções, colaboraram nessa investigação”.