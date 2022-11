Rodrigo Gonçalves pediu a suspensão de funções na direção do PSD, mas essa figura não existe nos Estatutos do partido

O presidente do PSD, Luís Montenegro, entreabriu-lhe à tarde a porta de saída e Rodrigo Gonçalves anunciou, pouco antes da meia-noite desta terça-feira, que pediu a suspensão imediata de vogal da direção do partido. No entanto, a figura de suspensão de um cargo da direção, que Rodrigo Gonçalves ocupava na Comissão Política do PSD, não existe nos Estatutos Nacionais do partido. Em causa está uma investigação da Polícia Judiciária em duas câmaras municipais, de Oeiras e de Odivelas, para “apurar a eventual prática de crime de corrupção ativa e passiva para ato ilícito, de participação económica em negócio e de prevaricação”. Tanto Rodrigo Gonçalves como Isaltino Morais, presidente da Câmara de Oeiras, foram alvos de buscas.

