Revisão constitucional avança: PS vai a jogo com um projeto de "meio-termo"

O PS vai apresentar esta quinta-feira um projeto de revisão constitucional, alinhando assim no processo que foi aberto pelo Chega e ao qual o PSD e a Iniciativa Liberal já assumiram que se vão juntar. O tema foi tratado nas últimas reuniões do secretariado socialista e António Costa envolveu-se particularmente: apesar de um grupo de deputados do PS ter estado a trabalhar num projeto mais amplo de revisão da lei fundamental nas últimas semanas, António Costa, que só queria mexidas cirúrgicas nos temas levantados pelo Tribunal Constitucional, aceitou uma solução descrita como de “meio-termo”.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler