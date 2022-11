PCP prepara encontro de saída de Jerónimo com ataques para fora e alertas para dentro

O PS, que “converge” com a direita de agenda “retrógrada, demagógica, neoliberal e fascizante”, Marcelo Rebelo de Sousa, que se “empenhou” na maioria absoluta socialista, a guerra na Europa, que serve “o grande capital”, e a “campanha antidemocrática, de forte pendor anticomunista”, são os principais alvos do PCP no atual ciclo político. Reunido em Conferência Nacional este fim de semana, 12 e 13 de novembro, 15 anos depois da última vez, o partido prepara-se para definir uma estratégia, fazer alguma autocrítica e entronar o novo líder, Paulo Raimundo. E, a partir dessa liderança, tentar rejuvenescer quadros e recuperar dos sucessivos tombos eleitorais .

