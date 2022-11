Fernando Araújo iniciou funções com visita a bloco de partos dos hospitais do norte com urgências sinalizadas para encerramento

O Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde, Fernando Araújo, iniciou funções esta quarta-feira e começou por visitar os dois blocos de partos cujas urgências foram sinalizadas para encerramento no primeiro trimestre do próximo ano.

Fernando Araújo esteve nos serviços de obstetrícia do Centro Hospitalar do Médio Ave - Unidade Hospitalar de Famalicão - e do Centro Hospitalar da Póvoa do Varzim/Vila do Conde - Unidade Hospitalar da Póvoa do Varzim, para avaliar as condições existentes e ouvir os profissionais, de forma a serem tomadas decisões de forma ponderada, com o envolvimento das pessoas.

As visitas foram acompanhadas por elementos da Administração Regional de Saúde do Norte, da Comissão de Acompanhamento da Resposta em Urgência de Ginecologia/Obstetrícia e Bloco de Partos e do Colégio de Especialidade de Obstetrícia/Ginecologia da Ordem dos Médicos.

Em comunicado, a assessoria de imprensa do SNS refere Fernando Araújo irá visitar os blocos de partos das regiões do Centro e de Lisboa e Vale do Tejo. Recorde-se que na Região Centro foram sinalizadas para eventual fecho as urgências obstétricas da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco e Covilhã, enquanto na Região de Lisboa a Comissão de Acompanhamento do SNS apontou as dos hospitais de Vila Franca de Xira e Barreiro.

Os autarcas de Famalicão, Trofa e Santo Tirso já reuniram com o ministro da Saúde para manifestar a sua oposição o fecho das urgências do bloco de partos do Centro Hospitalar do médio Ave, tendo o presidente da Câmara da Póvoa também manifestado a Manuel Pizarro igual preocupação em relação ao hospital local, que serve ainda a população de Vila do Conde. Na conversa com os autarcas, o ministro da Saúde prometeu que nenhuma decisão seria tomada antes do início de 2023 e que o novo diretor-executivo do SNS seria “envolvido” no processo.

A Câmara do Barreiro, que em conjunto com os autarcas do Montijo, Moita e Alcochete enviaram há três semanas um ofício a pedir uma reunião urgente a Manuel Pizarro, avançou ao Expresso, na passada sexta-feira, que a “reunião está agendada para o início de novembro”, sem precisar a data.

A Distrital do PSD de Setúbal reuniu na passada semana com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar doo Barreiro-Montijo e com a ARS de Lisboa e Vale do Tejo, tendo constatado "o total desconhecimento destas instituições relativamente ao relatório da Comissão de Acompanhamento”.

Paulo Ribeiro, líder da distrital, salientou em comunicado que o país assiste “mais uma vez, a uma cortina de fumo sobre um alegado estudo, sem que os destinatários do mesmo tenham dele o mínimo conhecimento e procurando tomar decisões sem a necessária auscultação pública”.