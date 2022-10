Cartazes no Marquês: PCP apresenta queixa contra Moedas, CNE diz que Câmara não tem poder legal para retirar outdoors

O PCP avançou com uma queixa ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) contra a Câmara Municipal de Lisboa (CML) e o presidente, Carlos Moedas. Em causa a decisão de Moedas de retirar todos os cartazes da rotunda do Marquês de Pombal, materializada na última quarta-feira. “É um acto arbitrário e condenável, que extrapola as competências da autarquia, viola a liberdade de expressão, a lei e a Constituição da República”, escreve o PCP, em comunicado enviado às redações.

