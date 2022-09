Cartazes políticos retirados do Marquês de Pombal. “Lisboetas agradecem”, diz Moedas. Chega e PCP criticam

Os cartazes de propaganda política na rotunda do Marquês de Pombal foram definitivamente retirados na noite desta terça-feira. A promessa de Carlos Moedas estava feita há muito, os partidos e associações políticas detentoras dos cartazes foram notificados no início do mês. Muitos retiraram de “forma voluntária e dentro do prazo estipulado”, diz ao Expresso fonte da autarquia. Quatro não o fizeram: PAN, PCP, Nós, Cidadãos e o movimento Mudar. E, por isso, funcionários da Câmara fizeram a retirada nas últimas horas.

