PSD foi “a reboque” do Chega e do PS. E precisa de arrumar uma bancada “ferida de morte”

“Já chega de andarmos com o Chega ao colo! E a oposição ao Governo não se faz?” O desabafo parte de um deputado do PSD que não gostou de receber, tal como os restantes colegas de bancada, um email do seu líder parlamentar para votar favoravelmente Rui Paulo Sousa, o terceiro nome indicado pelo Chega para a vice-presidência da Assembleia da República. Ainda para mais, quando se sabia que à terceira não seria de vez, pois o PS, que dispõe de maioria absoluta, já tinha deixado claro que votaria contra.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler