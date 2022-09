Chega volta a falhar eleição para a vice-presidência do Parlamento. Montenegro não conseguiu convencer maioria da bancada

Pela terceira vez, o Chega voltou a falhar a eleição do seu candidato para a vice-presidência da Assembleia da República (AR). O nome de Rui Paulo Sousa, vice-presidente do grupo parlamentar, obteve 64 votos a favor e 137 votos brancos, anunciou esta quinta-feira o presidente da AR, Augusto Santos Silva.

Um resultado que ficou bem atrás dos 116 deputados necessários para alcançar maioria absoluta. Segundo o Regimento do Parlamento, cabe aos quatro maiores grupos parlamentares proporem candidatos para a vice-presidência da mesa da AR, mas só serão eleitos se conseguirem maioria absoluta dos votos. “É um boicote parlamentar vergonhoso”, clamou André Ventura no plenário, apontando responsabilidades à maioria absoluta do PS.

Rui Paulo Sousa teve apenas mais 27 votos a favor do que o anterior candidato, Gabriel Mithá Ribeiro, somando 64 votos. Ou seja, excluindo os 12 deputados do Chega, só 52 deputados votaram a favor do novo nome proposto pelo partido. Luís Montenegro não conseguiu, assim, convencer a maioria dos 77 deputados da bancada a votar a favor do candidato do Chega.

Desta vez, o líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, apelou aos deputados da sua bancada para votarem a favor do novo candidato proposto pelo Chega para a vice-presidência do Parlamento. Num mail enviado poucas horas antes da votação, Miranda Sarmento invocou uma questão de “igualdade” e "respeito" para a posição assumida com Luís Montenegro, contrariando aquela que tinha sido a indicação dada no início da legislatura por Rui Rio, que deu liberdade de voto aos deputados na eleição dos lugares na mesa da AR.

Um gesto que André Ventura - que admitiu ter contactado Luís Montenegro com vista a obter uma votação favorável - disse ver como um bom indício e um sinal de “normalização” do PSD já de olhos postos numa alternativa da direita em 2026.

Já o líder da bancada dos socialistas, Eurico Brilhante Dias, disse que o partido voltaria a rejeitar hoje o novo nome indicado pelo Chega para o lugar.

O partido de André Ventura tinha proposto antes Diogo Pacheco de Amorim e Gabriel Mithá Ribeiro para a vice-presidência da AR, mas ambos falharam a eleição. O ideólogo do Chega contou com 35 votos a favor, 183 brancos e seis nulos, enquanto o professor universitário obteve 37 votos a favor, 177 brancos e 11 nulos.

Também a Iniciativa Liberal (IL) não conseguiu eleger João Cotrim de Figueiredo para a vice-presidência da AR, mas ao contrário do Chega não voltou a apresentar novos nomes para o cargo.

