Moedas critica reforma de Costa sobre lixo em Lisboa e promete negociar solução com a oposição

Exatamente um ano depois, Carlos Moedas voltou ao local onde almoçou pela primeira vez enquanto presidente da Câmara de Lisboa (CML). No polo Olivais, em cerca de uma hora saltou de mesa em mesa na cantina da Divisão Municipal da Higiene Urbana, conversando e cumprimentando os funcionários de uma das áreas que mais marcou a segunda metade do ano político em Lisboa: o lixo. Assumindo que é “um problema que a cidade enfrenta”, Moedas insistiu na ideia que tem repetido desde que as queixas subiram de tom: o problema vai demorar a ser resolvido porque é “estrutural”. E vem da era António Costa em Lisboa.

