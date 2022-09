Marcelo, o "Presidente realista", insiste: "Era importante dizer aos portugueses que cenários existem"

No sábado avisou: “O que vem aí é mau." E aconselhou o Governo a divulgar o quanto antes o quadro macroeconómico para 2023. Quatro dias depois, o Presidente da República insiste. “Era importante dizer aos portugueses ‘os cenários que há são estes’”, disse Marcelo Rebelo de Sousa em declarações aos jornalistas à margem da aula que foi dar na Escola Secundária Pedro Nunes, em Lisboa.

"Espero que as incertezas que existem ligadas à guerra não sejam de 5-6 anos. Mal seria!. Certamente ainda durarão uns tempos e certamente haverá efeitos no ano que vem e o que interessa agora para os portugueses saberem com que linhas se cozem é saberem as previsões para o próximo ano", disse o PR, insistindo com o Governo para que divulgue as previsões antes da entrega do Orçamento do Estado (OE) que tem prazo até 10 de outubro.

Questionado pelos jornalistas sobre se tem uma visão pessimista para os próximos anos, Marcelo respondeu que é um “Presidente realista” que sabe que os números de crescimento económico deste ano não se vão repetir nos próximos. “É do interesse dos portugueses em primeiro lugar, mas é do interesse do Governo e das oposições para sabermos todos do que estamos a falar”, reforçou Marcelo que gostaria de já ter essas previsões divulgadas para que a discussão que se faz à volta das medidas que o Governo apresentou para as famílias e para as empresas já estivesse a ser feita com o conhecimento do que se espera em 2023.

“Por uma questão de organização do pensamento, começaria por dizer as previsões para 2023", continuou Marcelo, “depois o debate sobre o Orçamento tem de ser dentro desses limites”. O PR também também quer separar a discussão das medidas e a discussão do OE do debate sobre a sustentabilidade das pensões: é preciso “separar as discussões: uma é qual a margem de manobra económica para o ano outra coisa é o debate sobre a sustentabilidade da segurança social. Isso é pensar além de 2023. Depende do cenário de 23, mas depende também do futuro".

O Presidente fez questão de referir o governo do Banco de Portugal e antigo ministro das Finanças. “O governador do Banco de Portugal tem tido e vai continuar a ter intervenções a dizer as previsões. É uma espécie de garante tradicional do rigor das previsões. Mas não é o governador do Banco de Portugal que faz o Orçamento do Estado. Já fez”, disse Marcelo, chamando Fernando Medina à responsabilidade: “Agora é importante que quem faz o Orçamento do Estado, antes ou depois de o governador fazer previsões, dizer em que base é que o Orçamento está a ser concebido.”

As próximas previsões do Banco de Portugal devem ser divulgadas em outubro, no boletim de outono.