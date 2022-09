André Ventura vence moção de confiança com 97,2% dos votos

O presidente do Chega, André Ventura, viu este domingo a sua liderança relegitimada ao vencer uma moção de confiança com 97,2% dos votos. O resultado foi anunciado pelo presidente da Mesa do Conselho Nacional, Jorge Valsassina Galveias. A moção, cujo debate e votação foram abertos a todos os militantes, foi discutida este fim de semana no XI Conselho Nacional do partido, que decorreu no Exposalão – Centro de Exposições, na Batalha.

O órgão máximo entre congressos foi marcado na sequência das críticas do deputado Gabriel Mithá Ribeiro, que no mês passado se demitiu do cargo de vice-presidente do Chega após ter sido afastado da coordenação do gabinete de estudos do partido. Pouco mais de uma semana depois, Mithá Ribeiro surgia num vídeo ao lado de Ventura, garantindo ambos que a “convergência” estava “plenamente alcançada”. Foi esse episódio que levou à marcação deste Conselho Nacional, numa altura em que Ventura e Mithá Ribeiro ainda não tinham feito as pazes.