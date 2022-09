“Um líder predestinado” que “representa as chagas de Cristo” contra a “cambada de cobardes”: Chega à espera da moção de confiança a Ventura

“Afinal, parece que os castelhanos não vieram, não apareceram, esfumaram-se”, gracejou este domingo Diogo Pacheco de Amorim, deputado e vogal da direção do Chega. O segundo e último dia do XI Conselho Nacional, transformado na I Assembleia Plenária do Chega, voltou a ser preenchido por intervenções críticas às vozes críticas da atual direção, que não se fizeram ouvir na Batalha por falta de comparência.

