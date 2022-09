Manuel Pizarro troca exílio dourado pela fogueira da Saúde

O eurodeputado Manuel Pizarro, eleito em abril último presidente da delegação do PS no Parlamento Europeu,

é o escolhido de António Costa para suceder a Marta Temido no Ministério da Saúde. Em silêncio desde a demissão da ministra, o líder da poderosa Federação do PS/Porto já passou pela governança por duas vezes, como secretário de Estado, e fontes próximas do seu 'inner circle' avançaram ao

Expresso

, já após o abandono de Marta Temido, que "aceitaria com gosto" um eventual convite do primeiro-ministro para assumir a pasta que queimou a impopular governante no executivo maioritário pós-pandemia.