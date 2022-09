Quem se segue a Marta Temido: da estrela da saúde aos homens do aparelho

É o habitual nestas situações, desta vez acentuado por uma transição que o primeiro-ministro avisou logo que não seria breve: entre socialistas e profissionais de saúde vão correndo nomes e apostas sobre quem será o sucessor de Marta Temido.

Fernando Araújo é talvez o nome mais consensual que circula nas malhas políticas e mediáticas. Conhece já os corredores da política, por ter sido secretário de Estado-adjunto e da Saúde do ministro socialista Adalberto Campos Fernandes entre 2015 e 2018. Doutorado em Medicina e pós-graduado em Gestão, preside à administração do Hospital de São João, no Porto, o ­maior da região Norte do país. O semblante calmo é-lhe característico, tal como a atitude estrategista de quem fala pouco para fazer muito. O currículo é o que melhor joga a favor de Fernando Araújo, reconhecido pela classe médica como capaz de conseguir uma reforma na saúde.