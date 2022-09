“Estou noutro plano”, Marcelo afasta-se de Bolsonaro. E Santos Silva elogia Marcelo: “O discurso do Presidente foi notabilíssimo”

À entrada do avião que o levaria de Brasília para o Rio de Janeiro, onde esta sexta-feira completa a viagem para a celebração do bicentenário da independência do Brasil, Marcelo Rebelo de Sousa, o mais alto representante de Portugal, foi questionado pelo Expresso sobre a desconsideração de Jair Bolsonaro ao faltar a sessão solene. Bem humorado, foi sucinto: “Eu estou noutro plano, no plano das relações entre os povos, entre os dois países. Relações que com o Brasil são estruturais.”

