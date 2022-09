Montenegro acusa Costa de "já estar a matar" o próximo ministro da Saúde e diz que pacote de apoios do Governo "vem tarde, muito tarde"

O líder do PSD, Luís Montenegro, considerou que o pacote de apoios do Governo para as famílias terá a “mesma base” do programa de emergência social já apresentado pelo partido e desafiou António Costa a anunciar já medidas para as empresas, como a redução progressiva da taxa de IRC.

“Perante a passividade do Governo tivemos mesmo a ousadia de apresentar soluções. Amanhã o Governo dará uma roupagem às medidas, mas a base vai ser a mesma, não tenhamos dúvidas”, declarou o líder social-democrata durante o discurso de encerramento da Universidade de Verão do PSD, que terminou este domingo em Castelo de Vide.

Segundo Montenegro, o pacote de medidas do Executivo peca por tardio, sublinhando que o PSD alerta desde maio para a necessidade de dar apoios às famílias e empresas face à crise inflacionista e energética. ”Vem tarde, muito tarde e não devia vir tão tarde. Não foi por falta de aviso", sublinha.

O líder do PSD disse que amanhã será demonstrada a “expressão da habilidade do PS" e a “propaganda” socialista, ao anunciar um pacote mais robusto. “Será aquele show off, vai ser aquele Power Point a dizer que o alcance das medidas é maior do que as medidas que propusemos”, acrescentou.

Lamentando a intenção de o Governo adiar o anúncio das medidas para as empresas, Montenegro apelou ainda ao primeiro-ministro para anunciar já a redução progressiva do IRC: “ [0 pacote] não vai ter ainda a parte das empresas, mas podia ser já e baixar progressivamente a taxa de IRC. Faça amanhã, não aguarde mais 15 dias”, desafiou.

"O problema não era, nem é da ministra da Saúde"

Sobre o SNS, Montenegro acusou o primeiro-ministro de “arrogância” e de estar já a prejudicar de forma grave o próximo ministro da Saúde: “Vai mudar de ministra, mas a política é a mesma. António Costa já está a matar o próximo ministro porque vai aplicar a mesma receita. Se vai continuar na mesma, o estado de caos na Saúde vai continuar. António Costa não tem a humildade de reconhecer que houve um projeto que faliu. Tem de mudar as políticas para obter outros resultados“,sustentou.

Se não houver mudanças estruturais no sector, frisou, vai continuar a haver urgências fechadas, consultas adiadas ou intervenções cirúrgicas proteladas. “O problema não era, nem é da ministra, ela pode ter dado contribuições, mas o problema é do primeiro-ministro e do PS”, prosseguiu, acusando o PS de querer fechar o SNS na esfera estatal.

“O cidadão precisa de tratamentos e cuidados de saúde, independentemente de ser num hospital público, do sector social ou privado”, argumentou, apontando para os crescentes lucros do privado.

Afirmando que o PS acusa a direita de querer privatizar a saúde, Montenegro contrapôs, sublinhando que “nunca na nossa história o sector privado ganhou tanto” no país. “Quando governámos, a saúde pública estava melhor do que agora: Não aceitamos essa lição, esquerda e o PS fazem muito pior ao SNS, do que o PSD fez alguma vez”, reforçou.

O líder social-democrata falava após a demissão de Marta Temido e um dia antes de o Conselho de Ministros extraordinário dar luz verde a medidas de apoio às famílias face ao aumento da inflação. O pacote de apoios vai ser conhecido esta segunda-feira.

PSD quer descida do IVA na energia para 6%

O PSD antecipou-se ao Governo, com o líder social-democrata a anunciar um programa de emergência social na festa do Pontal, em Quarteira. Tal como o Expresso avançou, entre as propostas do PSD encontra-se a descida do IVA da energia para 6% (eletricidade, gás e combustíveis) pelo menos durante seis meses.

O pacote de emergência social inclui também a prorrogação imediata da redução no ISP (Imposto sobre Produtos Petrolíferos) e da suspensão da taxa de carbono até ao final do ano. E ainda as medidas anunciadas por Montenegro no passado dia 14 de agosto, como um vale de 40 euros por mês para pensionistas que recebem até 1097 euros mensais; um vale para trabalhadores com rendimento inferior a 1100 euros; aumento de 10 euros no abono de família e a redução do IRS no quarto, quinto e sexto escalões. Medidas que já foram criticadas pelo líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, em declarações à agência Lusa: “Caridadezinha e paternalismo”, atirou.

Na quinta-feira, o primeiro-ministro defendeu a necessidade de garantir às famílias e empresas “condições para enfrentar a situação” da inflação e crise energética. António Costa reconheceu que "a inflação é dos fenómenos económicos mais difíceis de enfrentar, gerir e controlar", agravado agora face à incerteza da guerra na Ucrânia.

Já o Presidente da República alertou para a “urgência” das medidas de apoio e para a necessidade de serem equilibradas, revistas mensalmente e concertadas a nível europeu.