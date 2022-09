Medina dispensa encontrar substituto para Sérgio Figueiredo

O ministro das Finanças, Fernando Medina, já não pretende ter um consultor com as funções que deveriam ter sido atribuídas a Sérgio Figueiredo, o ex-diretor da TVI que chegou a ter um contrato para assinar com o Governo, mas não chegou a assiná-lo devido à polémica que a contratação causou pelos valores envolvidos e eventuais conflitos de interesse.

“Lamento profundamente a decisão anunciada por Sérgio Figueiredo, mas compreendo as razões que a motivaram. Considero que a melhoria da qualidade da decisão através do contacto regular e informado com os principais agentes económicos e sociais do país é uma necessidade específica do Ministério das Finanças, que acrescenta às avaliações já desenvolvidas por outros organismos públicos”, escreveu, em comunicado, Medina depois de ser conhecia a renúncia de Sérgio Figueiredo ao lugar de consultor, no dia 17 de agosto.