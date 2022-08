Marcelo põe condições ao sucessor de Marta Temido: "Prefiro uma gestão do SNS mais autónoma e independente do Ministério da Saúde"

Marcelo Rebelo de Sousa clarificou esta terça-feira, preto no branco, que discorda de uma solução que deixe o novo diretor-geral do Serviço Nacional de Saúde (SNS) dependente do Ministério e que espera que a regulamentação do novo estatuto do SNS não se fique por uma solução “de compromisso” .

Horas depois da demissão da ministra Marta Temido, o Presidente da República aproveitou uma sessão de conversa com jovens do PSD no âmbito da Universidade de Verão do partido para condicionar os próximos passos do Governo e do primeiro-ministro. Como o Expresso noticiou na sexta, Marcelo não acredita na solução pré-desenhada por António Costa no decreto que ele próprio aceitou promulgar sob condição. E na sessão com os jovens ‘laranjinhas’ assumiu ser contra as “clássicas” soluções de “compromisso”.

“Tenho uma preferência sobre a forma da gestão do SNS (sempre no quadro público)”, começou o Presidente. E passou a explicar o que prefere: uma solução “mais autónoma e mais independente do Ministério da Saúde, uma vez que a dependência clássica demonstrou ter limites”.

“Há quem prefira soluções de compromisso”, acrescentou Marcelo, referindo-se indiretamente ao que, como o Expresso noticiou, o Presidente antecipou do lado do Governo como sendo uma “solução de compromisso” que não acaba com as administrações regionais e que agora esclarece temer que seja incapaz de “na prática, estar à altura dos objetivos”.

Reconhecendo que a resposta para os problemas estruturais do setor “não é meramente ideológica, mas é largamente organizativa e funcional”, o Presidente disse esperar para ver o que faz o Governo quando regulamentar o decreto que define um novo estatuto para o SNS

“Vejo no diploma que promulguei questões que espero esclarecidas em dois domínios”, afirmou o Presidente na video conferência com os jovens reunidos em Castelo de Vide. Primeiro domínio: “o esquema de gestão de cúpula”, sendo o segundo o esquema de compatibilização entre a descentralização da Saúde e a sua gestão no novo estatuto.

Trocado por miudos, a questão é a mesma: saber como é que o novo gestor do Serviço Nacional de Saúde se vai articular com o novo ministro e com as estruturas já existentes. Na opinião do Presidente o CEO do SNS deve ser “mais autónomo e mais independente” da tutela do que o deecreto nas mãos do Governo parece indiciar.