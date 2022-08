O que vale um coração?

O gesto de deixar o coração em testamento a uma cidade diz muito sobre o seu autor. Dom Pedro, imperador do Brasil e rei de Portugal, foi o típico herói romântico das primeiras décadas do século XIX. Também o seu protagonismo no processo de independência do Brasil e, posteriormente, na definitiva vitória da causa liberal em Portugal deu-lhe uma aura de príncipe amante da liberdade.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler