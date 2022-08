Marcelo não acredita na solução de Costa para a Saúde

Mostrou-o nas entrelinhas quando promulgou o novo estatuto do Serviço Nacional de Saúde (SNS) com uma adenda de dúvidas e avisos para o que falta regulamentar mas, sabe o Expresso, o Presidente da República não acredita na solução encontrada por António Costa para o sector da Saúde. Marcelo Rebelo de Sousa entende que a conceção orgânica em causa é “inexequível” e “não é solução”. “Não vai dar certo”, confirmam no Palácio de Belém.

O foco da discordância passa pela forma como o primeiro-ministro decidiu “arbitrar (dentro do Governo) uma solução” que não entrasse em choque com o Ministério da Saúde, evitando criar uma entidade verdadeiramente emancipada do ponto de vista executivo. Quando promulgou o novo estatuto, Marcelo chamou a atenção para o facto de Costa ter “escolhido uma solução de compromisso entre o que está e a ideia mais arrojada de criar uma entidade pública com efetiva autonomia de gestão”. E embora não tenha assumido preferir que essa autonomia de gestão ficasse consagrada na lei, alertou para o risco de se “esvaziar” a figura de CEO do SNS, que o primeiro-ministro quis criar para garantir uma gestão mais eficaz dos recursos e que na opinião do Presidente se arrisca a ficar “entalado”.