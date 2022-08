UE quer aumentar meios de combate aos incêndios

A Comissão Europeia está preocupada com o aumento do risco de incêndios no continente e chamou os ministros da Administração Interna da União Europeia para uma reunião em Bruxelas para discutir o aumento de meios aéreos e terrestres. O encontro está agendado para 5 de setembro e serve para discutir formas de reforçar a capacidade dos Estados-membros e do próprio Mecanismo de Proteção Civil europeu.

A extensão, a frequência e a intensidade dos incêndios, a que se juntam os fenómenos de seca extrema, têm posto a Europa em alerta, este ano com especial destaque para os casos de Espanha e França. E a que Portugal também não escapa.