Bloco perdeu metade dos funcionários, militantes chamados a travar rombo

Parte da nova realidade do Bloco é desenhada internamente. O partido, que perdeu quase três quartos da bancada parlamentar, ficou sem “metade dos funcionários” que tinha a tempo inteiro, conta Jorge Costa, o ex-deputado que saiu das listas ao Parlamento para se dedicar à organização do partido, ainda antes de se saber o tamanho da reconstrução.

“O Bloco teve debates que permitiram perceber a afinidade militante”, refere, porque é com ela, com as quotas e o financiamento dos aderentes que o partido conta agora para compensar o rombo financeiro. Jorge Costa garante que o partido conseguiu assim “manter a atividade planeada”. Uma resposta semelhante à que dá sobre o fecho de sedes: “Conseguimos manter bastantes espaços”, assegura.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler