Bloco de Esquerda ainda à procura de espaço na nova realidade

A entrevista da ex-ministra Alexandra Leitão ao Expresso bem como os comentários de socialistas sobre o momento que se vive na Saúde foram recebidos com entusiasmo na Rua da Palma. Para o Bloco de Esquerda há no interior do PS um reconhecimento do discurso bloquista que, à medida que outras vozes se forem levantando, pode servir de ponto de partida para o novo ciclo político, no momento mais difícil da história recente do BE.

“O BE tinha razão em tudo”, dizia na semana passada um membro do PS ao Expresso, a propósito das soluções negociadas em 2021, e recusadas por António Costa, para o Orçamento do Estado. Com a crise nas urgências a marcar o arranque da governação, “hoje as pessoas reconhecem que as pistas de solução que apresentámos poderiam ter sido importantes para evitar a situação, e que a abordagem paliativa do PS não resolve nada”, comenta José Manuel Pureza, um dos ex-deputados que saíram do Parlamento à custa do mau resultado nas últimas legislativas.