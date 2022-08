Eleições presidenciais. Passos Coelho apareceu e a candidatura cresceu

Não havia nevoeiro em Quarteira, talvez uma suave neblina lá no horizonte enquanto o sol ia desaparecendo, quando Pedro Passos Coelho chegou à Festa do Pontal. E foi como se D. Sebastião tivesse finalmente regressado. Os participantes da tradicional rentrée do PSD atropelaram-se para tirar selfies com o antigo líder e primeiro-ministro, que teve uma ovação à entrada no recinto muito mais calorosa do que o atual líder, que chegou meia hora depois.

Passos ainda tentou tirar importância à sua presença. “Não vim para fazer grandes declarações. Vim dar um abraço ao Luís Montenegro. Uma pessoa bem preparada e competente. Que tenho confiança que será o próximo primeiro-ministro”, dizia aos jornalistas. Mas, enquanto falava, uma militante mais entusiasmada interrompeu-o para dizer que quer que ele seja o próximo Presidente da República. Passos, mais uma vez, tentou fugir ao assunto e respondeu: “Isto tem um caráter excecional, porque continuo retirado da ação política.”