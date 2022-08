Um Governo ‘mata-borrão’: Medina informou São Bento que ia contratar Figueiredo

A contratação de Sérgio Figueiredo por Fernando Medina há muito que estava combinada. Só dependia do desfecho do caso judicial que envolvia o ex-diretor da TVI por crime de ofensa à reputação económica, na sequência do rodapé da TVI em que se avançava o encerramento do Banif. Em maio, a estação de televisão e o seu diretor foram absolvidos e foi possível avançar para a melhor forma contratual de Medina ter o consultor que queria para o seu gabinete.

A divulgação ficou para o meio de agosto, num discreto despacho publicado em “Diário da República”, mas que incendiou o debate político, com partidos, associações cívicas e comentadores a criticarem o vencimento (valor base mensal superior ao do ministro), a falta de exclusividade e os eventuais conflitos de interesses, a sobreposição com outros serviços da Administração Pública e até a aparência de “troca de favores”, uma vez que tinha sido Sérgio Figueiredo a contratar Medina para comentador da TVI. No interior do Governo, sabe o Expresso, houve ministros apanhados de surpresa, a confidenciar mal-estar por parecer que o consultor de Medina ia avaliar o resultado das suas políticas públicas.