Marcelo convidado para a Universidade de Verão do PSD quer "puxar" por Montenegro

Depois de ter passado pela relação fria com Pedro Passos Coelho e pela falta de química com Rui Rio, o Presidente da República quer “puxar” agora por Luís Montenegro e apoiar o novo líder do PSD para ver se é desta que tem um líder do PSD a “colar-se” a si como no entender presidencial faz o primeiro-ministro, para ainda “assistir ao nascimento da alternativa de direita” de que falou na entrevista da semana passada à CNN Portugal.

No dilema entre dar-lhe espaço e aparecer ao lado de Montenegro, Marcelo Rebelo de Sousa está a deixar-se seduzir pela segunda possibilidade (da mesma maneira que aparece frequentemente ao lado de ministros). Na rentrée política, no fim de agosto, há uma primeira oportunidade para o fazer, na Universidade de Verão do PSD.