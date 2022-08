Caso de Setúbal: Comissão Europeia considera que pode estar em causa a "integridade física" dos refugiados e familiares

A Comissão Europeia "procurará obter mais informações junto das autoridades portuguesas" sobre o acolhimento de refugiados em Setúbal por cidadãos russos com ligações ao Kremlin, "para compreender os pormenores do incidente e o seguimento dado ao caso a nível nacional", respondeu o executivo europeu a uma pergunta enviada pelo eurodeputado e líder do CDS, Nuno Melo, a que o Expresso teve acesso. A Comissão admite que a recolha de dados por cidadãos relacionados com o regime de Vladimir Putin pode "pôr em causa a integridade física dessas pessoas", ou dos familiares que ficaram na Ucrânia.

