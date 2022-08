PSD voltou a Quarteira para “reacender a chama”

Eram 19h40 deste domingo quando, no calçadão de Quarteira, se começaram a ouvir os primeiros acordes da música, com a conhecida letra, “paz, pão, povo e liberdade”. Estava oficialmente aberta a reentré política do PSD. Depois de passar por Querença (Loulé), em 2018, e Monchique, em 2019, e de dois anos sem se realizar, devido à pandemia de Covid 19, a Festa do Pontal voltou a Quarteira neste agosto de 2022. Para, como anunciou a speaker de serviço, “reacender, com toda a força, a chama do PSD”.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler