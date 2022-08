PSD regressa ao Pontal com um governo na sombra

Um novo líder entronizado em congresso há pouco mais de um mês, um discreto governo-sombra em formação e uma bancada parlamentar ainda com alguns focos de “desconforto”. Cinco anos depois, a Festa do Pontal regressa este domingo ao calçadão de Quarteira, no Algarve. É a reunião da família social-democrata na tradicional rentrée política do PSD. Mas o inevitável apelo à união não esconde uma casa por arrumar, sobretudo no Parlamento, e reforça a tese da constituição de um quartel-general forte em torno do líder.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler