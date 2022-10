Santos Silva na corrida a Belém? O ‘timing’ não foi “inocente” mas tem “riscos”. Postura com o Chega pode trazer-lhe “capital político”

“Não rejeito nada em absoluto porque se o fizesse, não tinha procurado servir o meu país onde era necessário e entendido como mais útil.” Com estas palavras, proferidas em entrevista à RTP2 esta quinta-feira, Augusto Santos Silva abriu a porta à especulação sobre uma candidatura a Belém que só será escancarada ou fechada pelo próprio no ano anterior às próximas eleições presidenciais. “Lá para 2025 falaremos das presidenciais. Entretanto, vamos trabalhando em conjunto”, atalhou o presidente da Assembleia da República. Dizer mais do que isto seria “desrespeitoso”, não apenas com os deputados, mas também com “o atual Presidente da República, que está na primeira metade do seu mandato e com o mérito que os portugueses lhe reconhecem”, acrescentou.

