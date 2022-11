Governo-sombra, agência anticorrupção e imigração para travar crise demográfica: a leitura comparada das moções dos candidatos ao PSD

Estava programada para o final de tarde desta segunda-feira a formalização da candidatura de Jorge Moreira da Silva ao PSD, pelo próprio naturalmente. No entanto, horas antes, o candidato divulgava nas redes sociais que testara positivo à covid-19 na véspera, pelo que teria de interromper a participação presencial nos eventos de campanha nos próximos dias. Com “alguns sintomas claros, mas nada que inspire preocupação”, Moreira da Silva fez-se representar na sede nacional do partido pelo coordenador da sua candidatura, Miguel Goulão, e pelo diretor de campanha, Carlos Eduardo Reis. Ficou então a conhecer-se a moção de estratégia global do oponente de Luís Montenegro, pretexto para fazer uma análise comparada dos dois textos.

