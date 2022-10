Orçamento traz novo incentivo fiscal para as empresas

O Conselho de Ministros desta sexta-feira, que fechou os dossiês mais sensíveis do Orçamento para 2022, aprovou duas medidas que têm um objetivo comum: tentar incentivar uma retoma (ainda) mais pujante do investimento no arranque do ano.

Em primeiro lugar, confirmou o Expresso, o Governo vai reativar durante mais seis meses o famoso incentivo fiscal ao investimento. O bem sucedido CFEI vai aparecer retocado no nome — vai passar a chamar-se IFR (Incentivo Fiscal à Recuperação) — e traz duas novidades: a dedução à coleta vai variar consoante o volume de investimento, e exige que as empresas não distribuam lucros aos acionistas durante três anos (além de não despedirem pessoal).