Barreiro pode estar tremido? Candidato da CDU "sente" que a vitória está próxima

Pela primeira vez, numa semana de campanha da CDU, a comitiva do secretário geral comunista teve direito a uma receção em grande. Dois desfiles juntaram algumas centenas de militantes e bandeiras ao ponto de encontro marcado pela organização, onde os decibéis se elevavam com a competição aberta entre uma banda, um trio-electrico e uma coluna de som. No Barreiro, Jerónimo de Sousa e Carlos Humberto estiveram sempre em casa até que, há quatro anos, tiveram a surpresa de uma fuga do velho concelho comunista para as bandas socialistas. Voltam para vencer. As contas são difíceis de fazer, com o PS a agarrar-se com unhas e dentes à autarquia. Mas os velhos resistentes comunistas não desistem à primeira derrota.

