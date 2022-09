Tony Carreira, chefs de cozinha, artistas e ex-presidentes da República. Medina arma-se de apoiantes antes do debate

No dia do primeiro frente-a-frente com o principal opositor, Carlos Moedas, Fernando Medina dá a conhecer a sua comissão de honra com 1020 nomes. À cabeça, os dois Presidentes da República, Jorge Sampaio e Ramalho Eanes, que gravaram em Julho, um vídeo de apoio ao autarca.

A extensa lista conta ainda com pessoas de outros quadrantes políticos - alguns já apoiantes de Medina de longa data - como Bagão Félix e Kátia Guerreiro, que foi mandatária para a juventude de Cavaco Silva.

Grande parte da lista de apoiantes de Medina parte do setor da cultura. Cantores como Tony Carreira, Agir, Dino d'Santiago, Maria João, Paulo de Carvalho ou o rapper Sam the Kid entram na lista de apoiantes de Medina.

Uma das partes curiosas da Comissão de Honra prende-se com o apoio de chefs de cozinha a Fernando Medina, incluindo Ljubomir Stanisic, que protagonizou no ano passado uma manifestação contra as medidas do Governo aplicadas aos restaurantes. O autarca e recandidato socialista tem uma medida no seu programa que passa por mudar as ementas escolares com apoio de chefes de cozinha, o que pode explicar também alguns apoios. Além de Ljubomir, apoiam ainda Medina os chefs Vítor Sobral, Kiko Martins e José Avillez.

A lista tem ainda empresários, como Rui Nabeiro, Luís Montez, João Cepeda e Mariana Duarte Silva, escritores, como António Lobo Antunes, Alice Vieira, Ana Luísa Amaral, Isabel Alçada, Lídia Jorge e a editora Bárbara Bulhosa. E atores como Paulo Pires e Margarida Vianova.

Na lista destaque ainda para Herman José, Frei Bento Domingues e o reitor da Universisadde de Lisboa, Cruz Serra.